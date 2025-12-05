POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Fahrraddiebstahl
Fulda (ots)
Kennzeichendiebstahl
Hünfeld. Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Freitag (28.11.) und Donnerstag (04.12.) in der Straße "Im Waitzfeld" im Ortsteil Mackenzell beide amtlichen Kennzeichen "VB-HH 140" eines dort abgestellten Pkw. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Fahrraddiebstahl
Fulda. Am Donnerstag (04.12.), zwischen 8 Uhr und 14 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Abt-Richard-Straße ein grau/ oranges Mountainbike der Marke "Bulls". Das Fahrrad war mit einem Fahrradschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell