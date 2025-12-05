PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Fahrraddiebstahl

Fulda (ots)

Kennzeichendiebstahl

Hünfeld. Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Freitag (28.11.) und Donnerstag (04.12.) in der Straße "Im Waitzfeld" im Ortsteil Mackenzell beide amtlichen Kennzeichen "VB-HH 140" eines dort abgestellten Pkw. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrraddiebstahl

Fulda. Am Donnerstag (04.12.), zwischen 8 Uhr und 14 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Abt-Richard-Straße ein grau/ oranges Mountainbike der Marke "Bulls". Das Fahrrad war mit einem Fahrradschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

