POL-KN: (Volkertshausen
Lkr. KN) - 62-jähriger Mann vermisst - Nachtragsmeldung
Volkertshausen / Lkr. KN (ots)
Am Freitag hat die Polizei die Suche nach einem vermissten 62-Jährigen aus Volkertshausen aufgenommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6126292).
Der Mann wurde am Dienstagmorgen tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht.
Medien, die das Foto des Vermissten veröffentlicht haben, werden gebeten, dieses zu löschen.
