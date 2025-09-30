Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen

Lkr. KN) - 62-jähriger Mann vermisst - Nachtragsmeldung

Volkertshausen / Lkr. KN (ots)

Am Freitag hat die Polizei die Suche nach einem vermissten 62-Jährigen aus Volkertshausen aufgenommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6126292).

Der Mann wurde am Dienstagmorgen tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht.

Medien, die das Foto des Vermissten veröffentlicht haben, werden gebeten, dieses zu löschen.

