Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) 22-Jähriger gefährdet Autofahrer (29.09.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am späten Montagabend hat ein 22-Jähriger vor einer Polizeikontrolle Reißaus genommen und dabei in der Stadt mehrere Autofahrer gefährdet. Auf der Neckarstraße sollte der Mercedes-Fahrer, gegen 21:15 Uhr, durch die Polizei angehalten werden. Doch der beschleunigte und versuchte mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Straßen dem Streifenwagen davon zu fahren. Letztlich verlor er an der Einmündung zur Wasenstraße die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und ohne größeren Schaden anzurichten zum Stehen. Während seiner Fahrt gefährdete er mehrere Autofahrer durch seine rasante Fahrweise. Diese bittet die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil sich unter der Nummer 0741 / 348790 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell