PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall-Flucht am 04.12.2025 in Bad Hersfeld - Suche nach Fahrradfahrer

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (04.12.) gegen 15.10 Uhr, befuhr eine Seat-Leon-Fahrerin die Stresemannallee in Richtung Scheidemannstraße. Im Bereich der Haus-Nr. Stresemannallee 29 kreuzte ein unbekannter Radfahrer hinter dem am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda von rechts nach links die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Radfahrer zu verhindern, musste die Seat-Fahrerin abbremsen und nach rechts ausweichen. Hierbei stieß sie mit dem geparkten Skoda zusammen. Der Radfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

An den beiden beteiligten Pkw entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621-932-0 oder bei der Online-Wache der Hessischen Polizei unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 19:57

    POL-OH: Drei Pkw kollidieren auf der Künzeller Straße - zwei Fahrer vorsorglich ins Krankenhaus

    Fulda (ots) - Künzell. Ein 23-jähriger Mann aus Fulda fuhr am Freitag (05.12.) gegen 14 Uhr mit seinem Fiat die Künzeller Straße in Richtung Künzell. Hinter ihm befand sich ein 56-jähriger Mann aus der Gemeinde Motten mit seinem BMW. Den beiden erstgenannten Fahrzeugen folgte ein 40-jähriger Mann aus Künzell und setzte in Höhe der Haus-Nr. 123 mit seinem ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:27

    POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Fahrraddiebstahl

    Fulda (ots) - Kennzeichendiebstahl Hünfeld. Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Freitag (28.11.) und Donnerstag (04.12.) in der Straße "Im Waitzfeld" im Ortsteil Mackenzell beide amtlichen Kennzeichen "VB-HH 140" eines dort abgestellten Pkw. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:43

    POL-OH: Werkzeug aus Pkw gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus - Diebstahl aus Anhänger

    Vogelsbergkreis (ots) - Werkzeug aus Pkw gestohlen Schwalmtal. Am Donnerstag (04.12.), gegen 21.15 Uhr, belud ein 51-Jähriger in der Sudetenstraße im Ortsteil Brauerschwend seinen Transporter mit diversen Baumaschinen und Material. Um neues Material zu holen entfernte er sich immer wieder von seinem unverschlossenen Fahrzeug. Dies nutzten Unbekannte aus und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren