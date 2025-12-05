Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall-Flucht am 04.12.2025 in Bad Hersfeld - Suche nach Fahrradfahrer

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (04.12.) gegen 15.10 Uhr, befuhr eine Seat-Leon-Fahrerin die Stresemannallee in Richtung Scheidemannstraße. Im Bereich der Haus-Nr. Stresemannallee 29 kreuzte ein unbekannter Radfahrer hinter dem am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda von rechts nach links die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Radfahrer zu verhindern, musste die Seat-Fahrerin abbremsen und nach rechts ausweichen. Hierbei stieß sie mit dem geparkten Skoda zusammen. Der Radfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

An den beiden beteiligten Pkw entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621-932-0 oder bei der Online-Wache der Hessischen Polizei unter www.polizei.hessen.de zu melden.

