Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1142) Zeugenaufruf nach Diebstahl von Kupfer-Granulat

Neuhaus a.d.Pegnitz (ots)

Unbekannte brachen zwischen Mittwochnachmittag (03.12.2025) und Donnerstagmorgen (04.12.2025) in eine Firma in Neuhaus a. d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) ein und entwendeten mehrere Behälter mit Kupfer. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Einbrecher gelangten zwischen 16:00 Uhr am Mittwoch und 05:45 Uhr am Donnerstag auf das Gelände einer Firma im Neuhauser Gemeindeteil Rothenbruck. Anschließend verschafften sie sich Zugang zu einem Gebäude und entwendeten daraus mehrere Behälter mit Kupfer-Granulat im mittleren fünfstelligen Wert. Zudem verursachten sie Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei Schwabach führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat hat inzwischen die weitere Sachbearbeitung übernommen. Nach den ersten Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass die Unbekannten zum Abtransport der schweren Behälter mutmaßlich einen (Klein-)Transporter verwendet haben dürften. Die Ermittler richten sich nun an die Bevölkerung und bitten Zeugen, denen zur Tatzeit ein entsprechendes Fahrzeug oder verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell