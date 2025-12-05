PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1142) Zeugenaufruf nach Diebstahl von Kupfer-Granulat

Neuhaus a.d.Pegnitz (ots)

Unbekannte brachen zwischen Mittwochnachmittag (03.12.2025) und Donnerstagmorgen (04.12.2025) in eine Firma in Neuhaus a. d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) ein und entwendeten mehrere Behälter mit Kupfer. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Einbrecher gelangten zwischen 16:00 Uhr am Mittwoch und 05:45 Uhr am Donnerstag auf das Gelände einer Firma im Neuhauser Gemeindeteil Rothenbruck. Anschließend verschafften sie sich Zugang zu einem Gebäude und entwendeten daraus mehrere Behälter mit Kupfer-Granulat im mittleren fünfstelligen Wert. Zudem verursachten sie Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei Schwabach führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat hat inzwischen die weitere Sachbearbeitung übernommen. Nach den ersten Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass die Unbekannten zum Abtransport der schweren Behälter mutmaßlich einen (Klein-)Transporter verwendet haben dürften. Die Ermittler richten sich nun an die Bevölkerung und bitten Zeugen, denen zur Tatzeit ein entsprechendes Fahrzeug oder verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 10:28

    POL-MFR: (1141) Versuchter Raub einer Handtasche - Haftantrag

    Nürnberg (ots) - Am Donnerstagabend (04.12.2025) versuchte ein 47-Jähriger im Nürnberger Stadtteil Langwasser die Handtasche einer 66-jährigen Frau zu entreißen. Die Polizei nahm den Mann vor Ort fest. Gegen 22:00 Uhr fuhr die 66-Jährige mit der U-Bahn U1 in Fahrtrichtung Langwasser. An der Haltestelle Langwasser Nord stieg die Frau aus und bemerkte, dass ihr ein Mann aus der U-Bahn folgte. Auf der Brücke in der ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:49

    POL-MFR: (1140) Zeugenaufruf nach Einbruch in Juwelier

    Fürth (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag (05.12.2025) in ein Schmuckgeschäft in Fürth ein. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen. Gegen 04:30 Uhr meldete ein Zeuge der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei einen Einbruch in die Räumlichkeiten eines Juweliers in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Eine Streife der Polizeiinspektion Fürth traf kurze Zeit später ein und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren