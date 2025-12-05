Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1140) Zeugenaufruf nach Einbruch in Juwelier

Fürth (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag (05.12.2025) in ein Schmuckgeschäft in Fürth ein. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen.

Gegen 04:30 Uhr meldete ein Zeuge der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei einen Einbruch in die Räumlichkeiten eines Juweliers in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Eine Streife der Polizeiinspektion Fürth traf kurze Zeit später ein und stellte fest, dass unbekannte Personen gewaltsam in das Geschäft eingedrungen waren und Schmuck aus dem Innenraum entwendet hatten. Nach ersten Erkenntnissen liegt die Tatzeit zwischen 03:50 Uhr und 04:30 Uhr.

Im Zuge der ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen führte der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter anderem eine Spurensicherung am Tatort durch. Die weiteren Ermittlungen hat nun das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die den Einbruch selbst oder die Täter auf der Flucht gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

