Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (1140) Zeugenaufruf nach Einbruch in Juwelier
Fürth (ots)
Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag (05.12.2025) in ein Schmuckgeschäft in Fürth ein. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen.
Gegen 04:30 Uhr meldete ein Zeuge der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei einen Einbruch in die Räumlichkeiten eines Juweliers in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Eine Streife der Polizeiinspektion Fürth traf kurze Zeit später ein und stellte fest, dass unbekannte Personen gewaltsam in das Geschäft eingedrungen waren und Schmuck aus dem Innenraum entwendet hatten. Nach ersten Erkenntnissen liegt die Tatzeit zwischen 03:50 Uhr und 04:30 Uhr.
Im Zuge der ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen führte der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter anderem eine Spurensicherung am Tatort durch. Die weiteren Ermittlungen hat nun das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die den Einbruch selbst oder die Täter auf der Flucht gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.
Erstellt durch: Michael Sebald / bl
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell