PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1138) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 05.12.2025 - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots)

Am Freitag (05.12.2025) finden im Nürnberger Stadtgebiet zwei politische Versammlungen statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Im Zuge einer Versammlung im Cramer-Klett-Park ist in der Zeit von etwa 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr ein Aufzug auf folgender Wegstrecke geplant:

Cramer-Klett-Park - Äußere Cramer-Klett-Straße - Laufertorgraben - Steubenbrücke - Marientorgraben - Königstorgraben - Bahnhofsplatz - Frauentorgraben - Grasersgasse - Kornmarkt

Zudem findet in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr eine Demonstration statt, bei der Radfahrer auf folgender Strecke unterwegs sein werden:

Opernhaus - Frauentorgraben - Hauptbahnhof - Königstraße - Hallplatz - Königstraße - Lorenzer Platz - Nonnengasse - Heubrücke - Spitalbrücke - Hans-Sachs-Platz - Plärrer - Fürther Straße - Adolf Braun-Straße

Im Rahmen der sich fortbewegenden Versammlungen kann es zu Verkehrssperren kommen, die längere Behinderungen für den Fahrverkehr nach sich ziehen können. Fahrzeugführer werden daher gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizisten zu beachten und die Aufzugsstrecken zu den oben stehenden Zeiten weiträumig zu umfahren.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren