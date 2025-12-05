POL-OH: Zeugen gesucht - Verkehrsunfall am 05.12.2025 in Fulda, Kreuzung Petersberger Str./Heinrichstr.
Fulda (ots)
Fulda. Am Freitag (05.12.) ereignete sich gegen 16:05 Uhr im Kreuzungsbereich der Petersberger Straße / Heinrichstraße in Fulda ein schwerwiegender Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein 69-jährigen Kleintransporter-Fahrer aus Fulda und eine 39-jährigen SUV-Fahrerin aus Hofbieber. Nach ersten Ermittlungen wurde von einem der Beteiligten eine rotlichtzeigende Lichtzeichenanlage überfahren. Hierbei wurde die 39-jährige Frau leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 21.000EUR.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.
gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell