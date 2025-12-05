PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugen gesucht - Verkehrsunfall am 05.12.2025 in Fulda, Kreuzung Petersberger Str./Heinrichstr.

Fulda (ots)

Fulda. Am Freitag (05.12.) ereignete sich gegen 16:05 Uhr im Kreuzungsbereich der Petersberger Straße / Heinrichstraße in Fulda ein schwerwiegender Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein 69-jährigen Kleintransporter-Fahrer aus Fulda und eine 39-jährigen SUV-Fahrerin aus Hofbieber. Nach ersten Ermittlungen wurde von einem der Beteiligten eine rotlichtzeigende Lichtzeichenanlage überfahren. Hierbei wurde die 39-jährige Frau leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 21.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 19:57

    POL-OH: Drei Pkw kollidieren auf der Künzeller Straße - zwei Fahrer vorsorglich ins Krankenhaus

    Fulda (ots) - Künzell. Ein 23-jähriger Mann aus Fulda fuhr am Freitag (05.12.) gegen 14 Uhr mit seinem Fiat die Künzeller Straße in Richtung Künzell. Hinter ihm befand sich ein 56-jähriger Mann aus der Gemeinde Motten mit seinem BMW. Den beiden erstgenannten Fahrzeugen folgte ein 40-jähriger Mann aus Künzell und setzte in Höhe der Haus-Nr. 123 mit seinem ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:27

    POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Fahrraddiebstahl

    Fulda (ots) - Kennzeichendiebstahl Hünfeld. Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Freitag (28.11.) und Donnerstag (04.12.) in der Straße "Im Waitzfeld" im Ortsteil Mackenzell beide amtlichen Kennzeichen "VB-HH 140" eines dort abgestellten Pkw. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren