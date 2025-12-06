Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht mit entwendetem PKW

BAD HERSFELD.

Am Freitag (05.12.), gg. 20:30 Uhr, wurde einem 27-jährigen Bad Hersfelder während einer kurzen Rast an einem Autohof in der Straße An der Haune, der PKW Audi A4 von zwei jungen Männern entwendet. Diese fuhren mit dem PKW auf der Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt davon. Im Bereich der sogenannten Picasso-Kreuzung kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einer Ampel und einem Verkehrsschild. Die beiden Insassen flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung Gewerbegebiet. Die Fahndung nach den beiden Tätern verlief bislang negativ. Diese werden wie folgt beschrieben: männlich, südländisches Erscheinungsbild, 20 - 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkel gekleidet.

An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ampel und das Verkehrsschild wurden komplett zerstört. Der Gesamtschaden beziffert sich auf ca. 10.000 Euro. Die Polizei Bad Hersfeld ermittelt nun wegen KFZ-Diebstahls sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 06621/932-0.

gefertigt: PHK Schaar, Polizeistation Bad Hersfeld, 06621/932-0

