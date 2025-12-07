Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Personenschaden auf der BAB A7, zwischen den AS Homberg (Efze) und Bad Hersfeld-West, FR Süden

LK Schwalm-Eder (ots)

Knüllwald. Am Samstag (06.12.) kam gegen 22.50 Uhr auf der A7, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld-West, in Fahrtrichtung Süden, eine 28-jährige Frau aus dem Hochsauerlandkreis mit ihrem Ford Galaxy von der Fahrbahn ab und prallte in die Außenschutzplanke. Mit im Pkw befanden sich die 7- und 13-jährigen Töchter der Fahrerin. Die junge Mutter wurde aus dem Auto geschleudert und stürzte hinter der Schutzplanke eine Böschung hinunter. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen musste sie mittels eines Rettungshubschraubers in ein Uniklinikum eingeliefert werden. Die beiden Kinder wurden leicht verletzt und kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus zur Beobachtung.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der StA Kassel ein Gutachter hinzugezogen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 38.000,- Euro.

Ab 23.15 Uhr musste die BAB A7 für die Rettungs- und Bergemaßnahmen voll gesperrt werden. Zwischenzeitlich konnte der im Stau befindliche Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Eine Freigabe der Richtungsfahrbahn Süd ist für circa 03:00 Uhr anvisiert, bis dahin wird der Verkehr an der AS Homberg (Efze) durch die Autobahnmeisterei abgeleitet.

Im Einsatz waren mehrere Notarzt- und Rettungsfahrzeuge, ebenso die FFW Homberg/Efze und Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell