Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fensterscheibe eines Einkaufsmarktes erheblich beschädigt - Zeugen gesucht

Heldrungen (ots)

In der vergangenen Nacht wurden an der Fensterscheibe eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße massive Beschädigungen festgestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro. Nach derzeitigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Schaden durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursacht worden sein könnte, dessen Fahrer sich anschließend unerlaubt entfernte. Die Tatzeit beläuft sich auf einen Zeitraum zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 2.50 Uhr.

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0311658

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

