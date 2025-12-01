Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kaninchen ausgesetzt - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Einen unerwarteten Fund machte eine Zeugin am Sonntagabend, gegen 17.45 Uhr, in Mühlhausen. Sie entdeckte im Bereich einer Grünfläche Am Popperöder Bach zwei lebende Kaninchen, die dort bisherigen Ermittlungen zufolge zuvor ausgesetzt worden sind. Dabei befanden sich außerdem mehrere junge Kaninchen, die bereits verendet waren. Für die lebenden Kaninchen wurde die Tiernotrettung verständigt. Die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis ermittelt nun wegen des Vergehens nach dem Tierschutzgesetz und bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Wer hat möglicherweise bemerkt, wer die Tiere ausgesetzt hat? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0311502

