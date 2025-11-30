Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angetrunken unterwegs

Wipperdorf (ots)

Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes stellten am 29.11.2025 gegen 20:30 Uhr einen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz (0,5-Promille-Grenze) fest. In der Wipperdorfer Straße der Einheit legte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle der 51-jährige Fahrer eines Pkw mit 0,79 Promille einen positiven Atemalkoholtest ab. Die weitere Fahrt wurde unterbunden. Für eine beweiserhebliche Bestimmung des Alkoholwertes wurde im Helios-Klinikum Bleicherode eine Blutprobe nach den Regeln der ärztlichen Kunst entnommen. Die Erstattung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige erfolgte.

