Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit im Auto endet in der Zelle

Mühlhausen (ots)

Am späten Samstagabend fuhr eine 31jährige Frau mit ihrem Ford und dem 42jährigen Beifahrer die Bundesstraße 176 von Gräfentonna nach Bad Langensalza. Während der Fahrt gerieten beide Personen in Streit. Der 42jährige Beifahrer ergriff die Handbremse und brachte den Pkw auf Höhe Abzweig Nägelstedt zum Stehen. Kurze Zeit später wurde dieser vor dem Ortseingang von Bad Langensalza auf der Bundesstraße durch eine Funkwagenbesatzung kontrolliert. Nach der Kontrolle begab sich dieser fußläufig und gesichert zur Wohnanschrift in Bad Langensalza. Dort angekommen schrie der 42jährige Mann emotional aufgebracht lautstark herum und wollte sich gewaltsam Zugang zu seiner Wohnanschrift verschaffen. Ein zufällig vorbeilaufender 53jähriger Fußgänger wurde durch diesen körperlich angegriffen, nachdem sich zuvor ein Wortgefecht zwischen den beiden Männern zutrug. Zur medizinischen Versorgung der Verletzungen wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Aufgrund des aggressiven - nicht zu beruhigenden - Auftretens vom 42jährigen Tatverdächtigen, mussten die eingesetzten Beamten Reizgas zum Einsatz bringen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,54 Promille. Der Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete die Blutprobenentnahme an. Im Fortlauf wurde der Tatverdächtige in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, vorsätzlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

