Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aktuelle Betrugsanrufe Im Raum Wismar

Wismar (ots)

In den vergangenen Minuten gingen in der Einsatzleitstelle des 
Polizeipräsidiums Rostock mehrere Notrufe ein, welche auf eine 
aktuelle Betrugsanrufserie im Bereich der Hansestadt Wismar 
hindeutet.
Hier geben sich die Anrufer als Polizisten aus, welche in der näheren
Umgebung des Angerufenen eine Täterbande gestellt haben. Zur 
Sicherung des Eigentums würde ein Polizist vorbeikommen und die 
Wertgegenstände sichern.

Das ist eine BETRUGSMASCHE!

Kriminelle versuchen immer wieder mit wechselnden, teils den 
Jahreszeiten angepassten Betrugsmaschen, Menschen im Internet oder 
auch am Telefon hereinzulegen. So können Sie sich schützen:

- Geben Sie niemals persönliche Daten, Passwörter oder 
Bankinformationen preis.

- Geben Sie niemals Informationen zu 
Wertgegenständen/Bargeldbeständen in ihrem Haushalt preis.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Bei Telefonanrufen können Sie jederzeit einfach auflegen.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Polizei.

 
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

