Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aktuelle Betrugsanrufe Im Raum Wismar

Wismar (ots)

In den vergangenen Minuten gingen in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock mehrere Notrufe ein, welche auf eine aktuelle Betrugsanrufserie im Bereich der Hansestadt Wismar hindeutet. Hier geben sich die Anrufer als Polizisten aus, welche in der näheren Umgebung des Angerufenen eine Täterbande gestellt haben. Zur Sicherung des Eigentums würde ein Polizist vorbeikommen und die Wertgegenstände sichern. Das ist eine BETRUGSMASCHE! Kriminelle versuchen immer wieder mit wechselnden, teils den Jahreszeiten angepassten Betrugsmaschen, Menschen im Internet oder auch am Telefon hereinzulegen. So können Sie sich schützen: - Geben Sie niemals persönliche Daten, Passwörter oder Bankinformationen preis. - Geben Sie niemals Informationen zu Wertgegenständen/Bargeldbeständen in ihrem Haushalt preis. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Bei Telefonanrufen können Sie jederzeit einfach auflegen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Polizei. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell