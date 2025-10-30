Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei und Feuerwehr finden vermissten 83-Jährigen in Teterow

Teterow (ots)

Schnelles Handeln von Rettungskräften und Polizei führten am heutigen Donnerstag zur Rettung eines 83-jährigen Mannes in Teterow. Gegen 18:10 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass der Hinweisgeber von einer älteren Frau im Bereich der Bootshäuser an der Badeanstalt am Teterower See angesprochen wurde, welche seit dem Nachmittag ihren 83-jährigen Mann vermisst. Dieser war mit einem kleinen motorisierten Boot gegen Mittag auf den Teterower See gefahren um zu angeln. Als er nicht wie geplant zum "Kaffee" zurück war, machte sie sich auf die Suche. Zum Zeitpunkt des Hinweiseingangs war es bereits dunkel, so dass zur Absuche des Sees neben einem Boot der Teterower Feuerwehr auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Gegen 18:55 Uhr konnte der 83-Jährige wohlbehalten auf seinem Boot festgestellt werden. Hier war der Motor ausgefallen, so dass er zurück paddeln musste. Ein Handy hatte dieser nicht bei sich um selbst um Hilfe zu rufen. Eine Begutachtung des Mannes im Nachgang durch einen Rettungswagen war nicht erforderlich. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

