PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei und Feuerwehr finden vermissten 83-Jährigen in Teterow

Teterow (ots)

Schnelles Handeln von Rettungskräften und Polizei führten am heutigen
Donnerstag zur Rettung eines 83-jährigen Mannes in Teterow.
Gegen 18:10 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass der 
Hinweisgeber von einer älteren Frau im Bereich der Bootshäuser an der
Badeanstalt am Teterower See angesprochen wurde, welche seit dem 
Nachmittag ihren 83-jährigen Mann vermisst.
Dieser war mit einem kleinen motorisierten Boot gegen Mittag auf den 
Teterower See gefahren um zu angeln. Als er nicht wie geplant zum 
"Kaffee" zurück war, machte sie sich auf die Suche.
Zum Zeitpunkt des Hinweiseingangs war es bereits dunkel, so dass zur 
Absuche des Sees neben einem Boot der Teterower Feuerwehr auch der 
Polizeihubschrauber zum Einsatz kam.
Gegen 18:55 Uhr konnte der 83-Jährige wohlbehalten auf seinem Boot 
festgestellt werden. Hier war der Motor ausgefallen, so dass er 
zurück paddeln musste.
Ein Handy hatte dieser nicht bei sich um selbst um Hilfe zu rufen.
Eine Begutachtung des Mannes im Nachgang durch einen Rettungswagen 
war nicht erforderlich.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 15:50

    POL-HRO: Fußgänger läuft auf Fahrbahn und wird von PKW erfasst

    Lüssow/ Landkreis Rostock (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 14 Uhr in der Ortslage Lüssow bei Güstrow zu einem schweren Verkehrsunfall. Demnach befuhr ein 71-Jähriger mit seinem PKW die Schwaaner Straße in Fahrtrichtung Schwaan als plötzlich von rechts ein Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn trat. Auch wenn der Fahrzeugführer des BMW umgehend bremste und den Versuch des Ausweichens unternahm, kam ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 14:54

    POL-HRO: Einfamilienhaus in Bahlen Ziel von Einbrechern

    Bahlen (b. Boizenburg) (ots) - Unbekannte Täter sind von Dienstag zu Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Bahlen bei Boizenburg eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich die Täter in Abwesenheit des 49-jährigen Hauseigentümers zunächst unbefugt Zutritt zum umfriedeten Grundstück verschafft haben. Folglich gelangten sie gewaltsam über die Terrassentür ins Haus. Anschließend durchwühlten die Unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren