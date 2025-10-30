PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fußgänger läuft auf Fahrbahn und wird von PKW erfasst

Lüssow/ Landkreis Rostock (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 14 Uhr in der Ortslage Lüssow bei Güstrow zu einem schweren Verkehrsunfall. Demnach befuhr ein 71-Jähriger mit seinem PKW die Schwaaner Straße in Fahrtrichtung Schwaan als plötzlich von rechts ein Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn trat. Auch wenn der Fahrzeugführer des BMW umgehend bremste und den Versuch des Ausweichens unternahm, kam es zum Zusammenstoß, wodurch der 50-jährige Fußgänger schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt wurde. Daraufhin wurde der Verletzte in das KMG nach Güstrow verbracht. Im Rahmen der Erstversorgung kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Laut eigenen Angaben hatte der Fußgänger zum Unfallzeitpunkt Kopfhörer zum Telefonieren in den Ohren.

Der entstandene Sachschaden wird aus polizeilicher Sicht auf etwa 7.000EUR geschätzt. Bei beiden Beteiligten handelte es sich um deutsche Staatsbürger.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 14:54

    POL-HRO: Einfamilienhaus in Bahlen Ziel von Einbrechern

    Bahlen (b. Boizenburg) (ots) - Unbekannte Täter sind von Dienstag zu Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Bahlen bei Boizenburg eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich die Täter in Abwesenheit des 49-jährigen Hauseigentümers zunächst unbefugt Zutritt zum umfriedeten Grundstück verschafft haben. Folglich gelangten sie gewaltsam über die Terrassentür ins Haus. Anschließend durchwühlten die Unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren