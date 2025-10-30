PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aquaplaning sorgt für Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B103

Kritzmow/ Landkreis Rostock (ots)

Am heutigen Morgen kam es kurz vor 7 Uhr auf der B103 zwischen dem Schutower Kreuz bei Rostock und der BAB 20 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKW. Ein aus Rostock kommender VW Passat kam aufgrund von Aquaplaning plötzlich von seiner Fahrspur nach links ab und stieß mit zwei im Gegenverkehrs befindlichen Fahrzeugen zusammen. Einer der beiden betreffenden Fahrzeuge, ein VW Tiguan, drehte sich daraufhin mehrfach und kam auf der Gegenfahrbahn an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Ein hinter dem VW Passat fahrendes Fahrzeug wurde durch umherfliegende Trümmerteile getroffen und ebenfalls beschädigt.

Durch den Zusammenstoß waren weder das Fahrzeug des 22-jährigen Unfallverursachers noch der VW Tiguan fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach polizeilicher Schätzung auf über 30.000EUR.

Der 22-Jährige erlitt zudem einen leichten Schock und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das Südstadtklinikum Rostock verbracht.

Ergänzend sei zu erwähnen, dass sich im betreffenden Bereich gegenwärtig eine Baustelle befindet, sodass sich der Verkehr beider Fahrtrichtungen auf eine Fahrbahn in zwei Fahrspuren aufteilt. Die Bergungsmaßnahmen waren gegen 9 Uhr beendet, sodass die Fahrbahn im Anschluss wieder vollständig freigegeben werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

