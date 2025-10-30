PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Medizinischer Notfall führt zu Verkehrsunfall - rund 100.000 Euro Sachschaden

Boizenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (gegen 15:30 Uhr) in Boizenburg entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein 63-jähriger Autofahrer in der Ringstraße offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit vier geparkten Fahrzeugen, die vor einem Autohaus abgestellt waren. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm vor Ort die Unfallaufnahme vor und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

