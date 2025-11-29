PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Gassigehen gestohlenes Pedelec gefunden

Nordhausen (ots)

Am Morgen des 29.11.25 führte eine aufmerksame Dame ihren Hund in Nordhausen Gassi. Hierbei fiel ihr ein augenscheinlich hochwertiges Fahrrad auf einer Wiese im Bereich Hallesche Straße auf. Dieses stellte sich als Pedelec der Marke CUBE heraus. Ermittlungen im Umfeld führten zu der Erkenntnis, dass dieses im Zeitraum 28.11.25 (17:30 Uhr) bis 29.11.25 (07:00 Uhr) aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße entwendet wurde. Von dort wurde es mitsamt einem Gliederschloss weg getragen und später - warum auch immer - auf der Wiese liegen gelassen. Das Pedelec konnte dem Eigentümer wieder heraus gegeben werden. Der Dank gilt der aufmerksamen Hundebesitzerin. Die Nordhäuser Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall gegen Unbekannt. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung werden gern entgegen genommen.

Aktenzeichen: ST/0310726/2025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

