Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sprengung Zigarettenautomat - Täter ergriffen

Mühlhausen (ots)

Am Samstagmorgen vernahm ein aufmerksamer Anwohner um 00:50 Uhr in der Rodemannstraße einen lautstarken Knall. Umgehend wurde ein polizeilicher Notruf abgesetzt und via Funk mehrere Funkstreifenwagen der PI Unstrut-Hainich zum Einsatz gebracht. In der Rodemannstraße wurde durch Herbeiführen einer Explosion ein Zigarettenautomat gesprengt. Im Verlauf der intensiven und schnellen Fahndung wurden drei männliche Tatverdächtige im Alter von 20, 22 und 32 Jahren vorläufig festgenommen. Die Personen wurden mit einer Vielzahl an Tabakwaren und Bargeld angetroffen. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung wurden bei den Tatverdächtigen Blutprobenentnahmen durchgeführt. Am Tatort kamen Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen zum Einsatz und sicherten Spuren der Tathandlung. Der 20jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Landgericht Mühlhausen vorgeführt. Unter Auflagen wurde die vorläufige Festnahme des 22jährigen Täters aufgehoben.

Der Wert der entwendeten Tabakwaren wird vorläufig auf ca. 640 Euro geschätzt. Am Verkaufsautomat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

