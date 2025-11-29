Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht
Bad Frankenhausen (ots)
Der Fahrer eines VW wurde am 28.11.2025 gegen 19:30 Uhr in Bad Frankenhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hat. Weiterhin reagierte der Drogenvortest positiv auf Cannabis und Amphetamin. Außerdem wurden im Fahrzeug sog. Pollenböller fest- und sichergestellt.
