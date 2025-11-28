PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe scheitern an Gasflaschenautomat

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag 16.30 Uhr und Freitag 8 Uhr kam es bei einem Gasflaschenautomat in der Hesseröder Straße zum Versuch eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Ersten Ermittlungen zu Folge versuchten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam den Automaten zu öffnen und entfernten sich anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0309941

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

