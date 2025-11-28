Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall an einer Tankstelle

Schönstedt (ots)

Am Donnerstag wurde Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 247 gemeldet. Eine Autofahrerin beabsichtigte von einer Tankstelle aus auf die benannte Straße zu fahren und übersah hierbei vermutlich einen anderen Autofahrer. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der die Fahrer leicht verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall ein Sachschaden woraufhin die Pkw abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell