PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall an einer Tankstelle

Schönstedt (ots)

Am Donnerstag wurde Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 247 gemeldet. Eine Autofahrerin beabsichtigte von einer Tankstelle aus auf die benannte Straße zu fahren und übersah hierbei vermutlich einen anderen Autofahrer. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der die Fahrer leicht verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall ein Sachschaden woraufhin die Pkw abgeschleppt werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 15:00

    LPI-NDH: Schmierereien an Kellerwand entdeckt

    Nordhausen (ots) - Wie am Donnerstag, gegen 16.45 Uhr, bekannt wurde, kam es in Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Blasiistraße zu einer politisch motivierten Sachbeschädigung. Ersten Erkenntnissen nach versuchten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen zu verschaffen. Dies misslang allerdings. Vermutlich bevor der oder die Täter vom Tatort flüchteten, ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 14:58

    LPI-NDH: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

    Struth (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Donnerstag, gegen 22.45 Uhr, über einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 1003 informiert. Der Fahrer eines Audi befuhr die Landstraße aus Richtung Struth kommend in Richtung Lengenfeld unterm Stein. In einer Kurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Pkw, kam von der Straße ab und schließlich im Straßengraben zum Stehen. Am Fahrzeug ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 14:56

    LPI-NDH: Unbekannte brechen Briefkästen auf

    Nordhausen (ots) - Am Donnerstagabend wurden zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr die Briefkästen eines Mehrfamilienhauses in der Stolberger Straße aufgebrochen. Ersten Erkenntnissen nach öffneten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam die Briefkästen und flüchteten. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren