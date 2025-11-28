Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte brechen Briefkästen auf

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagabend wurden zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr die Briefkästen eines Mehrfamilienhauses in der Stolberger Straße aufgebrochen. Ersten Erkenntnissen nach öffneten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam die Briefkästen und flüchteten. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten nun Zeugen welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0309581

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell