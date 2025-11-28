PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte brechen Briefkästen auf

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagabend wurden zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr die Briefkästen eines Mehrfamilienhauses in der Stolberger Straße aufgebrochen. Ersten Erkenntnissen nach öffneten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam die Briefkästen und flüchteten. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten nun Zeugen welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0309581

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 14:55

    LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 16 Uhr kam es am Donnerstag im Bereich der Husumer Straße zum Diebstahl eines E-Scooters. Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und nahmen den dort befindlichen grauen E-Scooter des Herstellers Xiaomi an sich. Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten mit ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 14:53

    LPI-NDH: Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

    Leinefelde (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 247 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Audi fuhr aus Richtung Dingelstedt in Richtung Worbis. Im Bereich der Ortslage Leinefelde kam ein entgegenkommender Pkw auf die Fahrbahn des Audi-Fahrers, woraufhin dieser nach rechts auswich und anschließend mit einer Leitplanke kollidierte. Hierbei entstand ein Sachschaden am Auto. Der Fahrer ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 14:46

    LPI-NDH: Wild- und Folgeunfall

    Roßleben (ots) - Auf der Landstraße 1214, nahe der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt, ereignete am Freitagmorgen im Kyffhäuserkreis ein Wildunfall. Zwischen den Ortschaften Wendelstein und Roßleben kollidierte der 64-jährige Fahrer eines Mazdas mit einem Reh. Das Fahrzeug wurde beschädigt und das Rotwild erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Folgerichtig sicherte der Fahrer die Gefahrenstelle - u.a. durch das Einschalten der Warnblinkanlage und dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren