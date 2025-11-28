PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Leinefelde (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 247 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Audi fuhr aus Richtung Dingelstedt in Richtung Worbis. Im Bereich der Ortslage Leinefelde kam ein entgegenkommender Pkw auf die Fahrbahn des Audi-Fahrers, woraufhin dieser nach rechts auswich und anschließend mit einer Leitplanke kollidierte. Hierbei entstand ein Sachschaden am Auto. Der Fahrer des entgegengekommenen Fahrzeuges, bei welchem es sich vermutlich um ein schwarzes Geländewagen handelt, entfernte sich pflichtwidrig als Beteiligter an einem Verkehrsunfall vom Unfallort.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht ein und bitten nun Zeugen, welche Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen. 0309228

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 14:46

    LPI-NDH: Wild- und Folgeunfall

    Roßleben (ots) - Auf der Landstraße 1214, nahe der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt, ereignete am Freitagmorgen im Kyffhäuserkreis ein Wildunfall. Zwischen den Ortschaften Wendelstein und Roßleben kollidierte der 64-jährige Fahrer eines Mazdas mit einem Reh. Das Fahrzeug wurde beschädigt und das Rotwild erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Folgerichtig sicherte der Fahrer die Gefahrenstelle - u.a. durch das Einschalten der Warnblinkanlage und dem ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 18:27

    LPI-NDH: Umfangreicher Polizeieinsatz

    Wipperdorf (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es in der Schulstraße zu einem umfangreichen Polizeieinsatz. Nach ersten Informationen kam es im häuslichen Bereich zu einer Gefahrenlage in Verbindung einer Schusswaffe. Durch den Einsatz einer anlassbezogenen Anzahl von Polizeikräften, hierunter auch Beamte der Bereitschaftspolizei Thüringen, konnte der Betroffene gegen 17.10 Uhr widerstandslos festgenommen werden. Nach ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 16:35

    LPI-NDH: Mann reißt Wand ein - Polizei nimmt Ermittlungen auf

    Artern (ots) - Laut seinen Angaben wurde ein 34-Jähriger in der Schönfelder Straße damit beauftragt, in einem leerstehenden Haus eine Wand einzureißen. Hierüber hatte allerdings die zuständige Hausverwaltung keine Kenntnis. Der Mann habe den Einsatzkräften gegenüber angegeben, dass ihm ein dreistelliger Betrag an Bargeld angeboten wurde, wenn er diese Wand einreißen würde. Wer der Auftraggeber war, konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren