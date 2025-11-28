Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Leinefelde (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 247 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Audi fuhr aus Richtung Dingelstedt in Richtung Worbis. Im Bereich der Ortslage Leinefelde kam ein entgegenkommender Pkw auf die Fahrbahn des Audi-Fahrers, woraufhin dieser nach rechts auswich und anschließend mit einer Leitplanke kollidierte. Hierbei entstand ein Sachschaden am Auto. Der Fahrer des entgegengekommenen Fahrzeuges, bei welchem es sich vermutlich um ein schwarzes Geländewagen handelt, entfernte sich pflichtwidrig als Beteiligter an einem Verkehrsunfall vom Unfallort.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht ein und bitten nun Zeugen, welche Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen. 0309228

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell