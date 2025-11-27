Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Umfangreicher Polizeieinsatz

Wipperdorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Schulstraße zu einem umfangreichen Polizeieinsatz. Nach ersten Informationen kam es im häuslichen Bereich zu einer Gefahrenlage in Verbindung einer Schusswaffe. Durch den Einsatz einer anlassbezogenen Anzahl von Polizeikräften, hierunter auch Beamte der Bereitschaftspolizei Thüringen, konnte der Betroffene gegen 17.10 Uhr widerstandslos festgenommen werden. Nach Angaben von Zeugen sollten in dem Haus unter anderen Gegenständen lagern, die nach dem Waffengesetz verboten sind. Entsprechende Durchsuchungsmaßnahmen schlossen sich vor Ort an. Es wurden mehrere dem Waffengesetz unterliegende Gegenstände sichergestellt. Der 61-Jährige wurde aufgrund seiner Auffälligkeiten in ein Fachklinikum gebracht. Zur Stunde dauern die polizeilichen Maßnahmen an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell