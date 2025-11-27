Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall auf Bahnstrecke legt Bahn- und Straßenverkehr lahm

Horsmar (ots)

Zur Kollision eines Triebwagens mit einer Rotte Wildschweine kam es am Donnerstagmorgen auf der Bahnstrecke zwischen den Haltepunkten Dachrieden und Silberhausen nahe Horsmar. Aufgrund des Unfalls nahm der Zug einen nicht unerheblichen Schaden. Der Bahnverkehr kam an der Bahnverbindungsstrecke vorübergehend zum Erliegen. Folglich hatte dies, aufgrund einer geschlossenen Schrankenanlage zwischen Horsmar und Eigenrode, auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Polizeikräfte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich und Bundespolizeiinspektion Erfurt kamen zum Einsatz. Gegen 11.30 Uhr wurde die Bahnstrecke wieder freigegeben und die Einsatzmaßnahmen vor Ort beendet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell