Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann reißt Wand ein - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Artern (ots)

Laut seinen Angaben wurde ein 34-Jähriger in der Schönfelder Straße damit beauftragt, in einem leerstehenden Haus eine Wand einzureißen. Hierüber hatte allerdings die zuständige Hausverwaltung keine Kenntnis. Der Mann habe den Einsatzkräften gegenüber angegeben, dass ihm ein dreistelliger Betrag an Bargeld angeboten wurde, wenn er diese Wand einreißen würde. Wer der Auftraggeber war, konnte zunächst nicht ermittelt werden. Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen gegen den 34-Jährigen, u.a. wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung, ein. Die vermeintlich beauftragten Arbeiten musste der Mann vor Ort einstellen.

