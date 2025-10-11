Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Missglücktes Überholmanöver auf der L240 zwischen Beckedorf und Huxahl führt erneut zu schwerem Unfall

Südheide (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der L240 zwischen Beckedorf und Huxahl erneut ein schwerer Verkehrsunfall nach einem missglückten Überholmanöver. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei setzte der mit 2 Erwachsenen und zwei Kinder besetzte VW Passat zum Überholen mehrere Fahrzeuge an. Ein sich weiter vorne befindliches Fahrzeug setzte kurze Zeit später ebenfalls zum Überholen an. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden kam der Passat nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Glücklicherweise wurde niemand im Fahrzeug eingeklemmt. Die um 17:07 Uhr alarmierte FF Beckedorf sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher, schaltete das Fahrzeug stromlos und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Ein Erwachsener sowie die zwei Kinder wurden ins AKH nach Celle transportiert. Ebenfalls zum Einsatz alarmiert wurden 4 RTW, der Notarzt, der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes und die Polizei. Nach ca. einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Südheide, übermittelt durch news aktuell