LPI-NDH: Wild- und Folgeunfall

Roßleben (ots)

Auf der Landstraße 1214, nahe der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt, ereignete am Freitagmorgen im Kyffhäuserkreis ein Wildunfall. Zwischen den Ortschaften Wendelstein und Roßleben kollidierte der 64-jährige Fahrer eines Mazdas mit einem Reh. Das Fahrzeug wurde beschädigt und das Rotwild erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Folgerichtig sicherte der Fahrer die Gefahrenstelle - u.a. durch das Einschalten der Warnblinkanlage und dem Aufstellen eines Warndreiecks. Während des Aufbaus der Warneinrichtung außerhalb des Fahrzeugs stieß eine Skodafahrerin mit dem Mazda zusammen und verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen mussten beide Autos abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

