Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 16 Uhr kam es am Donnerstag im Bereich der Husumer Straße zum Diebstahl eines E-Scooters. Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und nahmen den dort befindlichen grauen E-Scooter des Herstellers Xiaomi an sich. Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten mit ihrer Beute, im Wert von mehreren hundert Euro, in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0309574

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

