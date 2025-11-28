Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierereien an Kellerwand entdeckt

Nordhausen (ots)

Wie am Donnerstag, gegen 16.45 Uhr, bekannt wurde, kam es in Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Blasiistraße zu einer politisch motivierten Sachbeschädigung. Ersten Erkenntnissen nach versuchten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen zu verschaffen. Dies misslang allerdings. Vermutlich bevor der oder die Täter vom Tatort flüchteten, hinterließen sie ein verfassungsfeindliches Symbol an einer Wand. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der politisch motivierten Sachbeschädigung ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0309492

