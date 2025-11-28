PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte dringen auf das Petersberggelände ein

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum ehemaligen Gelände der Landesgartenschau auf dem Petersberg. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 03631/960 zu wenden. Aktenzeichen: 0309743

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

