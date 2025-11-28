PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Mühlhausen (ots)

Gegen 18.15 Uhr kam es am Donnerstag auf der Bundesstraße 249 zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW fuhr von Mühlhausen in Richtung Eigenrieden. An einer Baustellenampel fuhr der Verkehrsteilnehmer auf ein anderes Fahrzeug auf und schob dieses auf ein drittes, stehendes, Fahrzeug. Eine Person wurde leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der VW musste abgeschleppt werden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

