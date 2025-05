Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Im Bus geschlagen - Polizei sucht Zeugen!

Kaiserslautern (ots)

Ein betrunkener Mann rief am Montagnachmittag die Polizei auf den Plan. Der Grund: Der Unbekannte geriet gegen 15:45 Uhr zunächst mit einem 26-Jährigen in einem Linienbus am Guimaraes-Platz in Streit und hat in anschließend geschlagen. Danach stieg der Täter aus und lief in Richtung Innenstadt. Auf seinem Weg pöbelte er Zeugenangaben zufolge noch mehrere Passanten an und randalierte. Die Polizeistreife konnte den Mann nicht mehr antreffen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung dauern an. Beschrieben wird der Störenfried als dunkelhäutig, mit dunklem, lockigem Haar. Er trug eine weiße Hose und ein schwarzes T-Shirt. Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

