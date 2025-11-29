PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verursacher und Zeugen gesucht

Wiehe (ots)

Am 29.11.2025 gegen 10:35 Uhr befuhr ein 37-jähriger Fahrer die L1215 aus Richtung Allerstedt kommend in Richtung Wiehe. Auf Höhe des Ortseingangsschildes kam ihm ein blauer VW Golf, der überholte, auf seiner Fahrspur entgegen, sodass der 37-Jährige ausweichen musste. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Fahrer aus, fuhr nach rechts und kollidierte mit der Leitplanke. Am Pkw stand Schaden von 8000 Euro, an der Leitplanke in Höhe von 3000 Euro.

Angaben zum Aktenzeichen VUS/0310760/2025 bitte an die PI Kyffhäuser

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 15:00

    LPI-NDH: Getrunken, gestritten, gefahren ...

    Nordhausen (ots) - Am 29.11.2025 gegen 11:15 Uhr erhielt die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei einen Notruf über eine Streitigkeit in einer Wohnung in der Nordhäuser Kützingstraße. Noch auf der Anfahrt der Einsatzkräfte verlagerte sich der Streit auf die Straße und der Mitteiler gab an, dass sein Bekannter betrunken sei. Der Anrufer wurde kurz darauf auf dem August-Bebel-Platz angetroffen und zeigte den ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 15:00

    LPI-NDH: Beim Gassigehen gestohlenes Pedelec gefunden

    Nordhausen (ots) - Am Morgen des 29.11.25 führte eine aufmerksame Dame ihren Hund in Nordhausen Gassi. Hierbei fiel ihr ein augenscheinlich hochwertiges Fahrrad auf einer Wiese im Bereich Hallesche Straße auf. Dieses stellte sich als Pedelec der Marke CUBE heraus. Ermittlungen im Umfeld führten zu der Erkenntnis, dass dieses im Zeitraum 28.11.25 (17:30 Uhr) bis 29.11.25 (07:00 Uhr) aus dem Keller eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren