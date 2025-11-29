Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verursacher und Zeugen gesucht

Wiehe (ots)

Am 29.11.2025 gegen 10:35 Uhr befuhr ein 37-jähriger Fahrer die L1215 aus Richtung Allerstedt kommend in Richtung Wiehe. Auf Höhe des Ortseingangsschildes kam ihm ein blauer VW Golf, der überholte, auf seiner Fahrspur entgegen, sodass der 37-Jährige ausweichen musste. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Fahrer aus, fuhr nach rechts und kollidierte mit der Leitplanke. Am Pkw stand Schaden von 8000 Euro, an der Leitplanke in Höhe von 3000 Euro.

Angaben zum Aktenzeichen VUS/0310760/2025 bitte an die PI Kyffhäuser

