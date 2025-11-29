PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Getrunken, gestritten, gefahren ...

Nordhausen (ots)

Am 29.11.2025 gegen 11:15 Uhr erhielt die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei einen Notruf über eine Streitigkeit in einer Wohnung in der Nordhäuser Kützingstraße. Noch auf der Anfahrt der Einsatzkräfte verlagerte sich der Streit auf die Straße und der Mitteiler gab an, dass sein Bekannter betrunken sei. Der Anrufer wurde kurz darauf auf dem August-Bebel-Platz angetroffen und zeigte den Beamten einen soeben weg fahrenden grauen Pkw Honda. Dieser konnte in der Körnerstraße gestoppt werden. Bei dem 54-jährigen Fahrzeugführer wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Dementsprechend wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes konnten an dem Pkw Honda augenscheinliche Unfallspuren festgestellt werden. Wann, wo und unter welchen Umständen die Schäden entstanden sind, ist bislang unklar. Etwaige Hinweise aus der Bevölkerung diesbezüglich nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Aktenzeichen: VST/0310831/2025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 15:00

    LPI-NDH: Beim Gassigehen gestohlenes Pedelec gefunden

    Nordhausen (ots) - Am Morgen des 29.11.25 führte eine aufmerksame Dame ihren Hund in Nordhausen Gassi. Hierbei fiel ihr ein augenscheinlich hochwertiges Fahrrad auf einer Wiese im Bereich Hallesche Straße auf. Dieses stellte sich als Pedelec der Marke CUBE heraus. Ermittlungen im Umfeld führten zu der Erkenntnis, dass dieses im Zeitraum 28.11.25 (17:30 Uhr) bis 29.11.25 (07:00 Uhr) aus dem Keller eines ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 11:47

    LPI-NDH: Berauscht

    Bad Frankenhausen (ots) - Der Fahrer eines VW wurde am 28.11.2025 gegen 19:30 Uhr in Bad Frankenhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hat. Weiterhin reagierte der Drogenvortest positiv auf Cannabis und Amphetamin. Außerdem wurden im Fahrzeug sog. Pollenböller fest- und sichergestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren