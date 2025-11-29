Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Getrunken, gestritten, gefahren ...

Nordhausen (ots)

Am 29.11.2025 gegen 11:15 Uhr erhielt die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei einen Notruf über eine Streitigkeit in einer Wohnung in der Nordhäuser Kützingstraße. Noch auf der Anfahrt der Einsatzkräfte verlagerte sich der Streit auf die Straße und der Mitteiler gab an, dass sein Bekannter betrunken sei. Der Anrufer wurde kurz darauf auf dem August-Bebel-Platz angetroffen und zeigte den Beamten einen soeben weg fahrenden grauen Pkw Honda. Dieser konnte in der Körnerstraße gestoppt werden. Bei dem 54-jährigen Fahrzeugführer wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Dementsprechend wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes konnten an dem Pkw Honda augenscheinliche Unfallspuren festgestellt werden. Wann, wo und unter welchen Umständen die Schäden entstanden sind, ist bislang unklar. Etwaige Hinweise aus der Bevölkerung diesbezüglich nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Aktenzeichen: VST/0310831/2025

