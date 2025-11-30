PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Teppiche aus Keller geklaut

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum 27.11.2025 (15:00 Uhr) bis 29.11.2025 (18:00 Uhr) begaben sich bislang unbekannte Täter in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Nordhäuser Bahnhofstraße. Hier wurde das Vorhängeschloss eines Kellerraums entfernt. Aus dem Raum wurden eine Bohrmaschine sowie zwei Teppiche entwendet. Der Wert des Beutegutes wurde mit ca. 900,- Euro angegeben. Strafanzeige wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall gegen Unbekannt wurde gefertigt. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zur Täterschaft oder dem Verbleib von Beutegut nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Aktenzeichen: ST/0311009/2025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 13:00

    LPI-NDH: Vermummter Schläger gesucht

    Nordhausen (ots) - Am 29.11.2025 wurde gegen 18:15 Uhr eine Körperverletzung zum Nachteil eines 14-jährigen Mädchens gemeldet. Dieses hielt sich in der "Echten Nordhäuser Marktpassage" am Pferdemarkt auf. Beim Verlassen des Toilettenbereichs sei die Geschädigte völlig unvermittelt von einem Faustschlag im Gesicht getroffen worden. Hierdurch erlitt die Geschädigte Schwellungen im Gesicht sowie Schmerzen. Zum Täter ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 09:35

    LPI-NDH: Streit im Auto endet in der Zelle

    Mühlhausen (ots) - Am späten Samstagabend fuhr eine 31jährige Frau mit ihrem Ford und dem 42jährigen Beifahrer die Bundesstraße 176 von Gräfentonna nach Bad Langensalza. Während der Fahrt gerieten beide Personen in Streit. Der 42jährige Beifahrer ergriff die Handbremse und brachte den Pkw auf Höhe Abzweig Nägelstedt zum Stehen. Kurze Zeit später wurde dieser vor dem Ortseingang von Bad Langensalza auf der ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 15:31

    LPI-NDH: Verursacher und Zeugen gesucht

    Wiehe (ots) - Am 29.11.2025 gegen 10:35 Uhr befuhr ein 37-jähriger Fahrer die L1215 aus Richtung Allerstedt kommend in Richtung Wiehe. Auf Höhe des Ortseingangsschildes kam ihm ein blauer VW Golf, der überholte, auf seiner Fahrspur entgegen, sodass der 37-Jährige ausweichen musste. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Fahrer aus, fuhr nach rechts und kollidierte mit der Leitplanke. Am Pkw stand Schaden von 8000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren