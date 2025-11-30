Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Teppiche aus Keller geklaut

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum 27.11.2025 (15:00 Uhr) bis 29.11.2025 (18:00 Uhr) begaben sich bislang unbekannte Täter in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Nordhäuser Bahnhofstraße. Hier wurde das Vorhängeschloss eines Kellerraums entfernt. Aus dem Raum wurden eine Bohrmaschine sowie zwei Teppiche entwendet. Der Wert des Beutegutes wurde mit ca. 900,- Euro angegeben. Strafanzeige wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall gegen Unbekannt wurde gefertigt. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zur Täterschaft oder dem Verbleib von Beutegut nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Aktenzeichen: ST/0311009/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell