Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermummter Schläger gesucht

Nordhausen (ots)

Am 29.11.2025 wurde gegen 18:15 Uhr eine Körperverletzung zum Nachteil eines 14-jährigen Mädchens gemeldet. Dieses hielt sich in der "Echten Nordhäuser Marktpassage" am Pferdemarkt auf. Beim Verlassen des Toilettenbereichs sei die Geschädigte völlig unvermittelt von einem Faustschlag im Gesicht getroffen worden. Hierdurch erlitt die Geschädigte Schwellungen im Gesicht sowie Schmerzen. Zum Täter wurde das Folgende bekannt:

- männlich - ca. 180 - 190 cm - schlanke Statur - komplett schwarz gekleidet - trug eine Sturmhaube - flüchtete zu Fuß Richtung Rautenstraße .

Die eingesetzten Polizeibeamten sicherten bei der Anzeigenaufnahme vor Ort subjektive und objektive Beweise. Es wurde zunächst Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen Unbekannt aufgenommen. Vorbehaltlich der ausstehenden Auswertung von tatrelevanten Aufnahmen bittet die Nordhäuser Polizei auch um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat zwischen 17:40 Uhr und 18:00 Uhr Wahrnehmungen zum Tatgeschehen, möglicherweise auch zur Vortatphase (etwa das Anlegen der Sturmhaube) oder zur Nachtatphase (fußläufige Flucht des Täters) im Bereich der Marktpassage getätigt? Wer kann Hinweise geben, welche zur Identifizierung des Täters beitragen?

Aktenzeichen: ST/0311031/2025

