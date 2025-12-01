PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Essenszubereitung führt zu Brand - Bewohner verletzt

Großmehlra (ots)

Am Sonntag führte eine Essenszubereitung gegen 13.30 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Ein Bewohner hatte sich im Ahornweg Essen zubereiten wollen. In weiterer Folge kam es, ausgehend vom Herd, zu einem Küchenbrand. Der Bewohner wurde hierbei verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Durch den Brand und entsprechende Verrußungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

