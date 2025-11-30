Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Deuna

Eichsfeld (ots)

Am Freitag, den 28.11.25 zwischen 18:40 Uhr und 19.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Firma in Deuna in der Industriestraße ein. Die Täter öffneten dabei gewaltsam mehrere Fenster und eine Tür. Scheinbar haben der oder die Täter das Objekt danach ohne Beute verlassen. Aufgrund der anzunehmenden Geräuschentwicklung könnten Passanten die Tat eventuell mitbekommen haben oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld wahrgenommen haben. Hinweise bitte an die PI Eichsfeld.

