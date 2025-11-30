Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbruch in Deuna
Eichsfeld (ots)
Am Freitag, den 28.11.25 zwischen 18:40 Uhr und 19.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Firma in Deuna in der Industriestraße ein. Die Täter öffneten dabei gewaltsam mehrere Fenster und eine Tür. Scheinbar haben der oder die Täter das Objekt danach ohne Beute verlassen. Aufgrund der anzunehmenden Geräuschentwicklung könnten Passanten die Tat eventuell mitbekommen haben oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld wahrgenommen haben. Hinweise bitte an die PI Eichsfeld.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell