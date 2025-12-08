Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto beschädigt - Diebstahl von Reitsätteln - Taschendiebstahl im Einkaufsmarkt - Diebstahl von Roller - Einbruch in Einfamilienhaus - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Auto beschädigt

Alsfeld. Im Zeitraum von Montag (1.12.) bis Freitag (5.12.) machten sich Unbekannte in der Straße "Kirchplatz" an einem dort geparkten weißen Suzuki Alto zu schaffen. Dabei beschädigten sie den Vorderreifen der Fahrerseite mittels unbekanntem Gegenstand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Reitsätteln

Ulrichstein. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Donnerstagnachmittag (4.12.) bis Freitagmorgen (5.12.) aus einer Scheune in der Lauterbacher Straße im Ortsteil Feldkrücken zwei Reitsättel im Gesamtwert von rund 1.100 Euro. Außerdem beschädigten die Unbekannten den Zaun einer dort befindlichen Pferdekoppel. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Taschendiebstahl im Einkaufsmarkt

Mücke. In einem Einkaufsmarkt in der Merlauer Straße wurde eine 66-Jährige am Mittwochvormittag (3.12.), zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, Opfer dreister Langfinger. Die Frau hatte während ihres Einkaufes ihre Handtasche samt Geldbörse an ihrem Einkaufswagen hängen. Unbekannte nutzten einen unaufmerksamen Moment der 66-Jährigen aus und nahmen die Geldbörse an sich. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 250 Euro.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Roller

Lauterbach. Im Zeitraum von Donnerstagvormittag (4.12.) bis zum frühen Freitagmorgen (5.12.) entwendeten Unbekannte einen auf dem Bahnhofsvorplatz abgestellten und mittels Lenkradschloss gesicherten schwarzen Roller der Marke Kymco (Kennzeichen: 383-AHM). Der Roller konnte im Nachgang in der Straße Cent in Lauterbach aufgefunden und sichergestellt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Schlitz. Am frühen Samstagabend (6.12.), zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Bleichenstraße, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie alle Räumlichkeiten des Hauses und entwendeten diverse Schmuckstücke. Angaben zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch nicht gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag (4.12.) bis Samstagvormittag (6.12.) betraten Unbekannte ein Grundstück im Reiterweg im Ortsteil Reibertenrod und versuchten sich dort Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Dabei beschädigten sie gleich mehrere Fenster des Hauses. Aus bislang nicht bekannten Gründen ließen die Langfinger jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell