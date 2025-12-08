Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall auf der B27 - Frontalzusammenstoß zweier Pkw mit zwei schwerverletzten Personen

Ludwigsau - Am Sonntag (07.12.), gegen 18:45 Uhr, kam es auf der B27 zwischen Ludwigsau-Friedlos und Ludwigsau-Mecklar zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus 61449 Steinbach (Taunus) die B27 aus Richtung Bad Hersfeld in Richtung Bebra. In einer Rechtskurve überholte die Pkw-Fahrerin rechtswidrig mehrere Fahrzeuge und kam dabei auf die Gegenfahrspur. Dort stieß sie frontal mit einem 22-jährigen Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld zusammen, welcher in Richtung Bad Hersfeld fuhr. Beide Pkw-Fahrer wurden schwer verletzt und sie wurden stationär in das Klinikum Bad Hersfeld sowie das Kreiskrankenhaus Rotenburg aufgenommen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Weiterhin musste ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck, welcher auf der B27 in Richtung Bad Hersfeld hinter dem 22-jährigen Pkw-Fahrer fuhr, dem Unfallgeschehen ausweichen und fuhr dabei gegen die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Das Fahrzeug war noch fahrbereit.

An der Unfallstelle waren drei Streifen der Polizeistation Bad Hersfeld, eine Streife der Polizeistation Rotenburg, drei Rettungswagen aus Ludwigsau und Bad Hersfeld, zwei Notärzte, die Feuerwehr aus Ludwigsau, ein Gutachter, ein Abschleppdienst sowie die Straßenmeisterei Rotenburg im Einsatz.

Der entstandene Sachschaden der Fahrzeuge beläuft sich auf rund 58.000 Euro.

Gefertigt:

Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Bad Hersfeld, Hämmelmann, POK

