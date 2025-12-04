Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Auto zerkratzt

Ein Unbekannter beschädigte von Dienstag auf Mittwoch ein Auto in Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Zwischen 21 Uhr und 13.45 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen schwarzen Mercedes im Wolfsbühlweg. Der Täter verursachte mit einem spitzen Gegenstand Kratzer auf der Motorhaube des geparkten Pkw. Der Polizeiposten Herbrechtingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel. 07324/919014 entgegen. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Hinweis der Polizei:

Eine Sachbeschädigung ist keine Bagatelle. Zeugen werden von der Polizei ermutigt, Hinweise zu geben. So kann die Polizei zeitnah einschreiten, und Eigentümern zu ihrem Recht verhelfen.

