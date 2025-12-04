Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Unfallbeteiligte abgehauen und Trümmer hinterlassen

Zu einem Unfall kam es am Dienstag bei Dürmentingen.

Ulm (ots)

Die Beteiligten suchten das Weite und hinterließen Unfallspuren auf der Straße. Das rief Polizei und Feuerwehr auf den Plan.

Wie die Polizei mitteilte, wurde von einem Anwohner kurz nach 17.30 Uhr ein Unfall auf der Straße von Dürmentingen nach Ertingen gemeldet. Der Zeuge hörte wohl einen lauten Knall und sah zwei Autos langsam davonfahren. Deshalb wählte er den Notruf. Die Polizei kam und stellte rund 500 Meter nach Ortsausgang Dürmentingen ein Splitterfeld und eine ölverschmierte Straße fest. Von den Unfallbeteiligten fehlte zunächst jede Spur. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte nur unweit der Unfallstelle eine blaue Mercedes A-Klasse festgestellt werden. Das Unfallfahrzeug parkte am Trimm-Dich-Pfand. Um Spuren zu verwischen, hatte der Unbekannte die Kennzeichen abgeschraubt. Die Polizei Riedlingen nahm die Ermittlungen auf und konnte über die letzte Fahrzeughalterin in Erfahrung bringen, dass der Mercedes wohl am Unfalltag verkauft wurde. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern noch an, auch zum weiteren Unfallbeteiligten, der laut Zeuge in unbekannte Richtung davon gefahren war. Die Polizei Riedlingen bittet nun um weitere Hinweise von Zeugen. Sie sucht insbesondere auch den weiteren Unfallbeteiligten, der mit einem Pkw, vermutlich Mazda, unterwegs war. Zur Gefahrenstelle wurde die Feuerwehr angefordert. Mit Ölbinder konnte die Straße gereinigt werden. Zudem kümmerten sich die Einsatzkräfte um die Beseitigung der am Unfallort zurückgelassenen gefährlichen Splitter- und Fahrzeugteilen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

