Ihren Führerschein einbüßen musste eine Seniorin am Mittwoch nach einem Unfall in Sontheim a.d. Brenz.

Kurz nach 16.30 Uhr war eine 74-Jährige mit ihrem Ford in der Brenzer Straße unterwegs. Von einem Parkplatz auf Höhe des Rathauses fuhr ein Auto an die Straße heran und blieb stehen. Die Seniorin hatte das mitbekommen und ihren Ford nach links gelenkt. Auf der Gegenspur kam ihr ordnungsgemäß eine 33-Jährige mit ihrem VW entgegen. Die beiden Autos stießen mit den jeweiligen linken Fahrzeugfronten zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Während die VW-Fahrerin mit ihrem nicht mehr fahrbereiten Auto an der Unfallstelle verweilte, fuhr die Seniorin mit ihrem Ford davon. Anhand des bekannten Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges konnte die mutmaßliche Unfallverursacherin nur kurze Zeit später ermittelt werden. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW auf rund 6.000 Euro, den am Ford auf ca. 4.000 Euro. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft musste die 74-Jährige ihren Führerschein abgeben. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrerflucht.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

