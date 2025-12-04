Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Vom Fahrbahnrand angefahren und nicht auf den fließenden Verkehr geachtet

Am Mittwoch stießen zwei Autos bei Warthausen zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr. Ein 58-Jähriger war auf der Landstraße 267 von Warthausen in Richtung Äpfingen unterwegs. Unter der Brücke der B30 hielt der Fahrer des BMW SUV am rechten Fahrbahnrand an. Von hinten näherte sich ein 67-Jähriger mit seinem Opel Kombi. Der fuhr ordnungsgemäß auf der L267 und wollte an dem stehenden BMW vorbeifahren. Ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr der BMW-Fahrer auf die Landstraße ein. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am BMW auf ca. 5.000 Euro, den am Opel auf rund 4.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

Hinweis der Polizei:

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten. Hiernach erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

