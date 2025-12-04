Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen - Autotransporter verkehrsunsicher

Am Mittwoch legte die Polizei den Transporter still.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr stoppten Spezialsten des Verkehrsdienstes Mühlhausen den Autotransporter. Dabei handelte es sich um einen Kleinlaster bis 3,5 Tonnen. Auf dem Anhänger war ein Auto geladen. Das sollte nach Rheinland Pfalz verbracht werden. Bei der Kontrolle konnten bei dem Gespann schon augenscheinlich gravierende Mängel festgestellt werden. Der Motor wies einen starken Ölverlust auf und die Auflaufbremse des Anhängers war nahezu ohne Funktion. Das Fahrzeuggespann wurde im Anschluss einem Sachverständigen vorgeführt. Der stellte insgesamt 9 erhebliche, 2 gefährliche und 1 verkehrsunsicheren Mangel fest. Nach der Begutachtung wurde der Transporter samt Anhänger aus dem Verkehr gezogen. Der 58-jährige Fahrer musste an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.200 Euro bezahlen.

