Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Verdächtiges Ansprechen

Auf das Ansprechen eines Fremden in Deggingen reagierte am Mittwoch ein Junge richtig.

Ulm (ots)

Gegen 6.40 Uhr befand sich der 11-Jährige auf dem Weg in die Schule. Im Bereich der Böhringer Straße soll er von einem Unbekannten angesprochen worden sein. Der Mann soll den 11-Jährigen bei heruntergelassener Beifahrerscheibe gefragt haben, ob er Süßigkeiten haben wolle. Der Junge reagierte nicht auf die Ansprache und rannte zur nicht weit entfernten Bushaltestelle im Bereich Schlater Straße. Den Vorfall teilte der Junge einem Mann mit, der an der Bushaltestelle auf den Bus wartete. Der Mann, der den 11-Jährigen angesprochen haben soll, fuhr mit seinem dunklen Auto in Richtung Schlat weg. Hierbei soll es sich um ein VAN ähnliches Fahrzeug gehandelt haben. Der Fahrer soll um die 30 Jahre alt, kurzes dunkles Haar und einen Vollbart gehabt haben. Den Vorfall teilte der 11-Jährige dann im Anschluss der Schule mit. Die Polizei wurde von der Schule des Jungen über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und er wurde im Beisein seiner Mutter zu dem Vorfall befragt. Die Polizei Deggingen (Tel. 07334/924990) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Fahrer bzw. Auto. Die Polizei wird die nächste Zeit vermehrt im Bereich der Schule präsent sein.

Hinweis der Polizei:

Natürlich ist es nachvollziehbar, dass Eltern und Erziehungsberechtigte beunruhigt sind, wenn Kinder erzählen, dass sie von Fremden aus Fahrzeugen heraus angesprochen wurden. Sie sollten, wenn Ihr Kind berichtet, von Fremden angesprochen worden zu sein, Folgendes beachten:

- Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat. - Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Notruf 110 erreichen Sie die Polizei rund um die Uhr. - Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor. - Eltern können Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen. - Realitätsnahe Rollenspiele sollten aber auf jeden Fall vermieden werden, um Kinder nicht unnötig zu ängstigen.

+++++++ 2322844(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

